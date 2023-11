Biber buddeln unter Bahngleisen, ihre Dämme verursachen überflutete Felder. Saatkrähen koten Spielplätze voll und zerstören Felder.

Seit Jahren fordern Gemeinden und Bauern deshalb, die Nager und die Vögel jagen zu dürfen. Doch Artenschutz-Regeln verbieten das. Dem CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger reißt der Geduldsfaden: Er will den grünen Koalitionspartner dazu bringen, das Thema oben auf die politische Tagesordnung zu setzen.

„Wir treten zu lange auf der Stelle. Es muss jetzt endlich etwas geschehen“, sagt Burger. Erster Schritt: Ein Antrag auf dem Landesparteitag der CDU am Samstag. Darin fordert er, beide Arten einfacher erlegen zu können.

Biber und Saatkrähe gelten in der EU als gefährdet

Doch beide gelten EU-weit als gefährdete Arten. Sie dürfen nur in Ausnahmefällen getötet werden. Die Landesregierung hat einiges unternommen, um dem Biber besser Herr zu werden. Seit 2004 gibt es ein Bibermanagement-Programm.

Es werden zum Beispiel Drahtgitter gefördert, die Land- und Forstwirte an Bäumen oder Böschungen anbringen können, um Biber fernzuhalten. Außerdem stehen in jedem Landkreis Biberberater bereit.

Seit Anfang 2022 läuft ein Pilotversuch in Biberach, Ravensburg und Sigmaringen, dem Alb-Donau-Kreis und Ulm. Hier dient der bayerische Umgang mit Bibern als Vorbild.

Ziel: Es soll erprobt werden, wie die „letale Entnahme“, also die Tötung der Biber, sich auswirkt und unbürokratisch organisiert werden kann. Im Freistaat vereinfacht eine Ausnahmeverordnung bereits seit Längerem den Abschuss, im vergangenen Jahr sind laut bayrischem Landesamt für Umwelt 2315 Biber erlegt worden.

Nach wie vor verfolge ich das Ziel, den Biber nicht auszurotten, da er durchaus zur Verbesserung der Biodiversität beiträgt. Klaus Burger (CDU)

„Tiere nicht ausrotten, aber regulieren“

Der Modellversuch läuft Ende des Jahres aus, Anfang 2024 sollen Erkenntnisse präsentiert werden. Vor Ort aber regt sich Kritik. Mangelnde Informationen und zu viel Bürokratie bremsten eine echte Erprobung von Biber-Abschüssen.

Bislang hätten Behörden in der Projektregionen 30 Mal problematische Biber-Fälle bearbeitet, in zwei davon prüfe man eine Tötung, so das Umweltministerium.

Für Klaus Burger, CDU-Landtagsabgeordneter aus Sigmaringen, ist eines wichtig: „Nach wie vor verfolge ich das Ziel, den Biber nicht auszurotten, da er durchaus zur Verbesserung der Biodiversität beiträgt. Er verdrängt aber durch seine Ausbreitung auch bestimmte anderen Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel die Groppe, die Bachmuschel oder Wildbienenarten, die durch überschwemmte Ufer ihren Lebensraum verlieren.“

Landwirte und CDU: Schutzstatus für Biber lockern

Die Autoren des Wildtierberichts des Landes sehen unter dem Strich indes positive Auswirkungen der Biber. Der Bericht entsteht unter Federführung von CDU-Agrarminister Peter Hauk und Experten aus den Wildtierforschungsstellen im Südwesten.

Die Biber schaffen demnach neue Lebensräume für seltene Fische, Vögel, Insekten und Amphibien entlang von Gewässern ‐ Biotope, die an begradigten Bächen und Flüssen verloren gegangen seien,

Burgers Forderungen decken sich mit jenen der Bauernverbände. Die Biber sollen gezählt werden, um genaue Daten zu erheben. Derzeit geht das Land von 7500 Tieren aus ‐ das basiert auf Hochrechnungen.

Aus Sicht der Kritiker ist der Biber im Südwesten längst nicht mehr gefährdet. Das Land soll daher den „günstigen Erhaltungszustand“ der Biber feststellen. Mit einem entsprechenden Antrag bei der EU könnte man den Schutzstatus des Bibers lockern, ihn ins Jagdrecht aufnehmen und zumindest zeitweise bejagen.

Was bewirkt Aufnahme ins Jagdrecht überhaupt?

Im Haus von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) kennt man diese Forderungen. Dort will man aber das Ergebnis des Modellversuchs in Oberschwaben abwarten, bevor es an Änderungen geht.

Das Südwest-Jagdrecht teilt Wild in mehrerer Kategorien ein. Nicht jede Art, die dort gelistet ist, dürfen Jäger erlegen ‐ je nach Bestand und Schutzstatus einer Art.

Was eine Aufnahme konkret ändert, ist zwischen CDU und Jägern einerseits sowie Naturschützern und Grünen andererseits umstritten. Die einen argumentieren, ein Abschuss werde unbürokratischer und beziehe die Jäger besser ein.

Die anderen betonen, selbst bei geschützten Arten wie dem Wolf oder eben dem Biber gebe es längst ohne Jagdrecht Möglichkeiten zum Abschuss ‐ und ohne geänderten Schutzstatus bringe eine Aufnahme ohnehin nichts.

Ministerium: „Jagd auf Saatkrähen löst Problem nicht“

Außerdem löst Jagd nach Einschätzung des Umweltministeriums bei Weitem nicht jedes Problem mit Wildtieren. Das Beispiel der Saatkrähe illustriere das.

1960 verzeichneten wir rund 8000 Brutpaare von Raben- und Saatkrähe in Baden-Württemberg. Heute sind es weit über 105.000 Brutpaare. In großen Schwärmen verursacht die Saatkrähe große Schäden. Klaus Burger (CDU)

Der Sprecher von Ministerin Walker betont, Ausnahmegenehmigungen zum Abschuss der Vögel würden in der Regel „innerhalb weniger Tage“ erteilt. „Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass es weniger an der Bereitschaft der Naturschutzbehörden zur Erteilung von Ausnahmen mangelt als vielmehr an einer unzureichenden Kommunikation zwischen Behörden, Landwirtschaft und Jägerschaft“, sagt er.

Und: die Rabenkrähe dürfe erlegt werden, sie verursache ebenso viele Schäden wie die Saatkrähe. Nichtsdestotrotz würden seit Jahren immer weniger Rabenkrähen geschossen.

Die meisten Vögel hielten sich zudem in Siedlungsbereichen auf. Dort ist die Jagd verboten. Allerdings können Kommunen seit Kurzem für solche Fälle Stadtjäger engagieren.

Druck durch Parteibeschluss

CDU-Politiker Burger lässt das alles nicht gelten. Es müsse sich endlich etwas tun. „1960 verzeichneten wir rund 8000 Brutpaare von Raben- und Saatkrähe in Baden-Württemberg. Heute sind es weit über 105.000 Brutpaare. In großen Schwärmen verursacht die Saatkrähe große Schäden“, sagt Burger.

Er hofft, dass mit einem Votum der CDU am Samstag für seine Forderungen mehr Druck auf den politischen Kessel kommt.