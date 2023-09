Stuttgart

CDU fordert in Thesenpapier Wende bei Flüchtlingspolitik

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Das neue CDU-Logo ist vor dem Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, zu sehen. (Foto: Kay Nietfeld/dpa )

Angesichts des wachsenden Zustroms von Geflüchteten und vor dem Hintergrund der Ausschreitungen rund um eine Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart fordert die CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag ein Umdenken in der Flüchtlingspolitik. „Wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der deutschen Migrationspolitik“, sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel nach Worten eines Fraktionssprechers vom Mittwoch.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 09:38 Von: Deutsche Presse-Agentur