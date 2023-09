Caritas International: Marokko–Hilfe von 50.000 Euro

Die Hilfsorganisation Caritas International stellt für die Erdbeben–Soforthilfe für Menschen in Marokko 50.000 Euro bereit. Dörfer im Atlasgebirge brauchen unter anderem Kleidung, Decken, Zelte, Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser und Notstromaggregate, wie Caritas International am Mittwoch in Freiburg mitteilte.

Die Hilfe laufe über den Franziskanerorden in der marokkanischen Stadt Marrakesch. Da Caritas International mit lokalen Partnern zusammenarbeite, sei man bei der Hilfe nicht von einem offiziellen marokkanischen Hilfsersuchen an Deutschland abhängig. Im Krisenland Libyen, das von verheerenden Überschwemmungen getroffen wurde, arbeite die Hilfsorganisation des deutschen Caritasverbandes mit dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zusammen.