Unfälle

Busunfall auf dem Weg ins Skilager: Sieben Leichtverletzte

Rothenburg ob der Tauber / Lesedauer: 1 min

Bei einem Busunfall auf dem Weg ins Skilager sind sieben Schüler leicht verletzt worden. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Bei einem Busunfall auf dem Weg ins Skilager sind sieben Schüler am Donnerstag in Mittelfranken leicht verletzt worden. Zwei Klassen „aus dem Raum Emden/Bottrop“ seien mit dem Bus unterwegs gewesen, als das Fahrzeug bei Eisglätte in der Nacht von der Autobahn 7 abgekommen und in einen Graben geschlittert sei, teilte die Polizei mit.