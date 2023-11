Bußen offen, Geldstrafen nicht eingetrieben: Chaos bei der Landeskasse

- Mehr als elf Monate lang hat das Land Baden-Württemberg keine Geldstrafen oder Bußgelder eingetrieben. Auch Bescheide über Zwangsvollstreckungen blieben aus. Tausende Rechnungen beglich das Land zu spät. Grund sind Probleme mit einer neuen Software bei der Landesoberkasse. Die SPD wirft Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) vor, sich zu wenig um das Kassenchaos zu kümmern. „Ein funktionierender Staat muss sein Rechnungs- und Mahnwesen im Griff haben. Das hat auch etwas mit Steuergerechtigkeit zu tun“, so der Sozialdemorat Nicolas Fink.

Warum gibt es Probleme und welche?

Das Land hat für Ministerien und untergeordneten Behörden neue SAP-Software angeschafft, darunter ein neues Kassensystem. Darüber laufen unter anderem Zahlungsverkehr und Bankbuchhaltung des Landes sowie die Zuordnung von Ein- und Auszahlungen zu offenen Posten im Rechnungswesen. Pro Geschäftstag wickelt die zuständige Landesoberkasse rund drei Milliarden Euro für 1800 Stellen der Landesverwaltung ab. Darunter sind Bußgeldbescheide für Temposünder auf Autobahnen ebenso wie von Gerichten verhängte Geldstrafen, Mahnungen und Vollstreckungen. Doch mit der Umstellung zu Jahresbeginn tauchten Probleme auf. Unter anderem ordnete das System eingehende Zahlungen nicht automatisch den entsprechenden offenen Bußgeldern zu. Das geschah zum einen, wenn Schuldner die Überweisungen nicht korrekt ausfüllten. Zum anderen aber laut Finanzministerium „in nennenswertem Umfang“, weil Behörden die Bescheide mit dem neuen System falsch ausstellten. Deshalb mussten Mitarbeiter der Landesoberkasse in sehr vielen Fällen Zahlungen und dazu passende Forderungen händisch suchen - was erheblich Zeit kostetet.

Was sind die Konsequenzen?

Zu Beginn konnten Landesbehörden ausstehende Rechnungen in vielen Fällen nicht rechtzeitig begleichen. So waren Ende März 3600 Rechnungen überfällig. Diese Schwierigkeiten sind nach Auskunft eines Sprechers von Finanzminister Bayaz seit dem zweiten Quartal 2023 abgestellt und laufe „zwischenzeitlich planmäßig. Es sind keine ungewöhnlichen Rückstände zu verzeichnen.“ Alles andere als planmäßig geriet die Abwicklung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden. Angesicht der massiven Probleme verschickte die Landesoberkasse diese seit Jahresbeginn gar nicht. Es war oft unklar, wer Bußen oder Strafen gezahlt hatte und wer nicht. Auf keinen Fall wollte das Land Menschen zu Unrecht mahnen. Das Land trieb also ihm zustehendes Geld nicht ein. Es wurde auch keine Ersatzhaft angeordnet gegen säumige Schuldner - weil die Behörden nicht genau sagen konnten, ob die Betroffenen die Außenstände nicht doch beglichen hatten. Laut „Stuttgarter Zeitung“ saß in einem Fall jemand im Gefängnis, obwohl er seine Schulden bereits gezahlt hatte

Wie viele unerledigte Mahn- und Vollstreckungsverfahren gibt es?

Erst seit 10. November läuft das Mahnwesen wieder an. Wie groß der Rückstau ist, wollte der SPD-Landtagsabgeordnete Nicolas Fink von Minister Bayaz wissen. Dessen Haus gibt an, die Zahl nicht bearbeiteter Bescheide könne man nicht genau feststellen. Allerdings lässt sich vergleichen, wie viele Mahnungen und Vollstreckungen in den Vorjahren bearbeitet wurden. 2021 gab es laut Ministerium rund 270.500 Mahnungen und über 87.000 Vollstreckungen. Im Folgejahr waren es 202.900 Mahnungen und 75.600 Vollstreckungen. In diesem Jahr wickelten die Mitarbeiter erheblich weniger ab: 566 Mahnungen und 2420 Fällen Vollstreckungen. Doch die Daten des laufenden Jahres seien wegen der Software-Probleme unter Umständen nicht verlässlich, so das Ministerium. SPD-Politiker Fink sagt dazu: „Was uns das Finanzministerium mitteilt, ist herzlich wenig. Aber schon auf Grund dieser spärlichen Informationen wird ganz klar: Es läuft noch immer einiges schief.Wir möchten genau wissen, welche Rückstände es konkret gibt, um welche Summen es geht und wann die Probleme endlich behoben werden.“

Was kostet das alles?

Eigentlich sollte die neue Software bereits seit 2022 im Einsatz sein. Wegen der Corona-Pandemie verschob das Land den Start - eigentlich auch, um Probleme bei der Umstellung zu vermeiden. Wegen dieses Aufschubs kostet das Projekt laut Finanzministerium statt zunächst geplanter 130 Millionen Euro nun rund 60 Millionen Euro mehr. „ Das Ministerium verspricht aber, dass dem Land und damit dem Steuerzahler keine Geld durch nicht bezahlte Forderungen entgeht. Nach und nach würden alle Bescheide geprüft und abgearbeitet. Durch Erinnerungsschreiben an Schuldner und andre Schritte habe man ausgeschlossen, dass Außenstände verjährten. Zwischenzeitlich beschäftigte das Land acht Aushilfen, um die regulären Mitarbeiter zu unterstützen. Das habe man aber aus dem laufenden Personaletat decken können, so ein Sprecher von Minister Bayaz.

Wann sollen die Probleme behoben sein?

Dazu äußerte sich das Ministerium nicht genau. Fest stehe jedoch: Es werden „ voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr nur in geringerem Umfang ausstehende Zahlungen beigetrieben werden“, teilt ein Sprecher mit. Man arbeite den Rückstand „sukzessive“ ab. SPD-Politiker Fink sieht die Verantwortung an der Hausspitze: „Ein Minister ist eben nicht nur für die Öffentlichkeitsarbeit seines Hauses zuständig, sondern auch für die Organisation der ihm unterstellten Behörden. Minister Bayaz muss jetzt endlich die Verantwortung für das Chaos bei der Landesoberkasse übernehmen. Bislang entsteht eher der Eindruck, dass er die Beschäftigten, die die IT-Probleme jeden Tag ausbaden müssen, allein lässt.“