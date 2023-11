Bus prallt gegen Tanne: Fahrer schwer verletzt

Ein Bus ist in Pforzheim gegen eine Tanne gefahren, wobei sich der Fahrer schwer verletzt hat. Der 55-Jährige kam am Donnerstag mit dem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Beim Versuch gegenzusteuern, sei der Bus zwar zurück auf die Fahrbahn gekommen, aber letztlich darüber hinausgeschossen. Rechts neben der Fahrspur prallte der Bus gegen eine Tanne. Es waren den Angaben nach keine Fahrgäste in dem Bus.