Umweltschutz

Bundesministerium prüft Folgen aus Urteil zu Neubaugebieten

Leipzig/Gaiberg / Lesedauer: 1 min

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. (Foto: Jan Woitas/dpa/Archiv )

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht beschleunigte Genehmigungsverfahren ohne Umweltprüfung für kleine Neubaugebiete untersagt hat, prüft das Bundesbauministerium die Auswirkungen des Urteils. In Abstimmung mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden wolle man dann über das Ergebnis dieser Prüfung informieren, teilte eine Sprecherin am Donnerstag in Berlin mit.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 10:36 Von: Deutsche Presse-Agentur