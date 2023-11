Bundeskanzler Scholz stellt sich in Mannheim Bürgerfragen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag zu einem Bürgerdialog in Mannheim erwartet. Von 18.30 Uhr an will sich Scholz in der Alten Schildkrötfabrik eineinhalb Stunden lang den Fragen von 150 Bürgerinnen und Bürgern stellen. „Der Bundeskanzler möchte dabei erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt, von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören und auf ihre Fragen antworten“, schreibt die Bundesregierung zu der Veranstaltung.

Bei den sogenannten Kanzlergesprächen will Scholz durch alle 16 Bundesländer reisen und vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Er war in den vergangenen zwölf Monaten unter anderem bereits in Cottbus (Brandenburg), Marburg (Hessen) und Füssen (Bayern). Begonnen hatte die Reihe im Juli 2022 in Lübeck (Schleswig-Holstein), Mannheim ist die elfte Station des Kanzlers.

Zuvor will Scholz das Werk des Technologiekonzerns Freudenberg in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis besuchen. Dem Unternehmen zufolge soll der Kanzler die Produktion von Gasdiffusionsanlagen besichtigen, die den Angaben zufolge eine Schlüsselkomponente von Brennstoffzellen sind. Außerdem will Scholz sich mit Auszubildenden treffen.