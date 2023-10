Die Aufregung, der mediale Aufschrei und die auch von Spitzenpolitikern angefeuerte Debatte begann mit dem Internetbeitrag einer Mutter aus Konstanz, die schrieb: „Heulender Sohn kommt mit ,Teilnehmerurkunde’ von den Bundesjugendspielen heim. Erwäge Petition zur Abschaffung selbiger. Ernsthaft.“ Und sie hat ernst gemacht. Die Ankündigung löste eine Bewegung aus, die nun zwar nicht zur Abschaffung der Spiele geführt hat, aber zu einer Reform in den Grundschulklassen, die in diesem Schuljahr erstmals greift. Grob gesagt, verlieren Stoppuhr und Maßband an Bedeutung, der Wettkampf heißt nun Wettbewerb, auch für sportlich schwächere Schüler soll dadurch dieser eine Tag im Jahr erfreulich sein.

Erfreulich fallen allerdings nicht alle Reaktionen auf die Reform der 70 Jahre alten Traditionsveranstaltung aus, sodass sogar Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mahnte: „Ich bin ein scharfer Gegner davon, dass wir dauernd solch banale Sachfragen zu Kulturkämpfen hochjazzen.“ Ein nachvollziehbarer, aber frommer Wunsch, drehen heute Politiker, Medien und Bürger neben Aufregern wie Gendern, Klima oder vegane Ernährung praktisch jedes öffentliche Thema durch den Fleischwolf ihrer eigenen politischen Agenda.

Großer Aufschrei auch in der Politik

Entsprechend schroff ist auch bei den Bundesjugendspielen die Rede von „Kuschelpädagogik“ und „Flauschokratie“, FDP-Chef Christian Lindner assistiert, der „Verzicht auf Leistungsmessung ist geradezu symptomatisch. Auf dieser gesellschaftspolitischen Entwicklung kann kein Segen liegen. Wir sollten am Leistungsprinzip festhalten.“

Die andere Seite teilt nicht weniger deutlich aus, spricht ironisch von „Leistungsgesellschaftspanikern“, von „hässlichen Urkunden“ und dem „Genuss der Niederlage“. Entsprechend greift für Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Reform zu kurz, es sollte „noch stärker das Team im Mittelpunkt“ stehen und die Prämierung der Teilnehmer komplett unabhängig von der Leistung ausfallen. Gegensätzlicher könnten die Positionen also kaum sein. Gleiches gilt für den Nachwuchsfußball, auch dort stehen kontroverse Reformen an.

Reformen auch beim Kinderfußball

Demnach wird in der G- und F-Jugend, also bei Kindern bis neun Jahren, nicht mehr auf einzelne Tore gespielt, es gibt auch keine Tabellen mehr. Die Kinder sollen stattdessen zwei gegen zwei oder drei gegen drei auf vier Minitore kicken, ab der Saison 2024/25 ist das Pflicht, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestimmt. Die Resonanz ist teils verheerend, Bundesligatrainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln etwa hält von der Reform „gar nichts“. „Weil ‐ nicht falsch verstehen ‐ wir sind eine Generation, die nur noch den weichen und seichten Weg geht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist doch nicht schlimm, wenn ein Kind verliert. Ich muss doch lernen, mit Niederlagen umzugehen.“ Auch „Fußballprofessor“ Ralf Rangnick, Nationaltrainer Österreichs, findet, der DFB drehe „am völlig falschen Rad“, der Ball müsse „im Netz zappeln“.

Den DFB ärgert die Kritik, so antwortete Hannes Wolf, Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung, auf Rangnick: „Ja, das tut er. Vier gegen vier plus Torwart, zappelt er im Netz.“ Zudem gebe es zwar keine Tabellen mehr, aber weiterhin Sieger und Verlierer, gespielt werde im Champions-League-Modus. „Keiner will die Ergebnisse abschaffen.“ Ex-Profi Sandro Wagner, Assistenztrainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann, pflichtet bei: „An dem Ganzen kannst du nichts aussetzen, das ist unmöglich. Ich kann es nicht nachvollziehen“, so Wagner. „Die Jungs, die gewinnen, freuen sich und die, die verlieren, heulen. Es gibt alles, was es früher schon gab, nur noch intensiver, nur noch nahbarer.“ Schweiß und Tore, Jubel und Tränen ‐ der Jugendfußball scheint gerettet.

Was sich bei den Bundesjugendspielen verändert

Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass Erneuerungen bei König Fußball auf ein verkrustetes Traditionsbewusstsein und die Glorifizierung des Althergebrachten stoßen. Bei den Bundesjugendspielen dagegen liegen die Dinge etwas anders.

Dort gibt es zwar auch eine Schieflage in der Kommunikation, die ist aber gewollt. So wird die Reform der Spiele von der federführenden Kultusministerkonferenz als ein Wechsel vom Wettkampf zum Wettbewerb tituliert. Nun sind Wettkampf und Wettbewerb jedoch synonyme Begriffe, sie bedeuten im Prinzip das gleiche. Es handelt sich also um eine rhetorische Nebelkerze, allein schon deshalb lohnt ein genauer Blick auf die Veränderungen.

Die Wettbewerbe in Leichtathletik und Schwimmen werden ab diesem Schuljahr von der ersten bis zur vierten Klasse ausgetragen, empfohlen wird bis zur sechsten Klasse. Die allgemein gültigen Punktetabellen fallen künftig weg, es messen sich nur noch die Kinder einer Schule innerhalb eines Jahrgangs. Dabei werden die Leistungen nicht mehr zentimetergenau mit dem Maßband oder sekundengenau mit der Stoppuhr erfasst, stattdessen gibt es etwa beim Werfen oder Weitsprung bestimmte Zonen. Urkunden werden weiterhin verteilt, aber nach einem festen Schlüssel, die besten 20 Prozent erhalten Ehrenurkunden, die mittleren 50 Prozent Siegerurkunden, die unteren 30 Prozent eine Teilnehmerurkunde.

Bundesjugendspiele als Demütigung?

Das mag alles mehr oder weniger revolutionär klingen, entscheidend ist jedoch der gewollte Paradigmenwechsel, wie die Organisatoren selbst erklären: „Denn bei den Bundesjugendspielen geht es insbesondere darum, sich zu bewegen, Freude zu haben und sein Bestes zu geben. Vor allem aber geht es auch um Fairness, Respekt, Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen.“ Der Ansatz wirft Fragen auf.

Denn gehören Fairness, Respekt, Teamgeist und Sozialverhalten nicht ohnehin zu den Kernkompetenzen, die an allen Schulen, zu allen Zeiten und fächerübergreifend vermittelt gehören? Und steht gerade in der Grundschule die Freude an Bewegung beim Sportunterricht nicht sowieso schon im Vordergrund? Weshalb also den Kindern die Gelegenheit nehmen, sich einmal im Jahr auf Wettkampfebene mit ihren Mitschülern zu messen? In den Antworten darauf heißt es stets, für sportlich schwächere Schüler und Schülerinnen wären die Bundesjugendspiele erniedrigend, beschämend und blamierend. Sie wären „eine alljährlich wiederkehrende öffentliche Demütigung“, wie es die Mutter aus Konstanz formuliert.

Was die Reform für andere Fächer bedeutet

All das klingt nach schweren psychischen Schäden, ausgelöst durch ein Sportfest. Und erscheint ‐ bei allem Verständnis für deprimierende Erfahrungen beim Sport ‐ in Auswirkung und Tragweite etwas überzogen, wissenschaftlich belegt ist es jedenfalls nicht. Und es trifft vor allem auch auf andere Fächer zu. Denn vermutlich gibt es weit mehr Schüler, die sich vor dem Mathematikunterricht oder der Periodentafel in Chemie fürchten, als vor der Turnhalle.

Soll dort nun aber auch das Leistungsprinzip verwässert werden, um Enttäuschungen zu vermeiden? „Also wer bei drei plus drei auf fünf oder sieben kommt, liegt immer noch richtig?“, wie eine SWR-Redakteurin feststellt. Und gegen die erschreckende Lese- und Rechtschreibschwäche führen wir nun Leistungszonen ein, damit auch jene glücklich sind, die im Alltag später scheitern?

Die vielen überspannten Gesellschaftsdebatten mögen zwar oftmals eine sachliche Auseinandersetzung erschweren, wie der Ministerpräsident Kretschmann richtig sagt. Bei den Bundesjugendspielen fällt es allerdings schwer, die Entscheidung der Kultusminister isoliert zu sehen. Denn Begriffe wie Leistung, Konkurrenz, Wettkampf oder Gewinnstreben lösen bei manchen Menschen zunehmend auch ungute Gefühle aus.

„Wir leben in einer Leistungsgesellschaft“

Hinter diesen Begriffen stehen jedoch elementare Eigenschaften unserer Ordnung in Gesellschaft und Wirtschaft, worauf Wohlstand und Sicherheit fußen. Wem diese Systematik missfällt, mag für etwas anderes einstehen. Einstweilen kommt Staat und Gemeinwesen dabei jedoch die Pflicht zu, auch die Schwachen zu stärken, Ungerechtigkeiten und Chancenungleichheiten entgegenzuwirken. Dieser Anspruch gilt auch fürs Schulwesen.

„Wir leben in einer Leistungsgesellschaft“, sagt Nils Neuber, Professor für Bildung und Unterricht im Sport an der Uni Münster im Interview mit der „Zeit“. „Das Bildungssystem macht Leistung sichtbar und soll auf das Leben in der Leistungsgesellschaft vorbereiten“, so der Pädagoge. „Diesen Leistungsgedanken muss man aber ins richtige Verhältnis setzen.“ Und das ist die Aufgabe der Schule.

In diesem Sinne müssen Lehrer ihre Schüler auch im Scheitern und vor Häme schützen, sie bei Misserfolgen und Frustration begleiten und nicht zuletzt zu besseren Ergebnissen motivieren. Aber dabei gleichzeitig nicht die Erfolgreichen vergessen. Denn die allermeisten Kinder lieben Sport und Spiel, das, warum auch immer, in Misskredit geratene Schneller, Höher, Weiter. Sie wollen gewinnen, sich mit anderen messen, lernen auf der Tartanbahn genauso wie auf dem Fußballfeld den Umgang mit Sieg und Niederlage, mit Gerechtigkeit und auch mit Ungerechtigkeit. Oder wie es der großartige Fußball-Philosoph Lukas Podolski, der bekanntlich seine Zunge auf dem Herzen trägt, einst formulierte. Nach dem verlorenen Halbfinale gegen Italien beim WM-Sommermärchen 2006 erklärte er den Deutschen: „So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere.“ Womit eigentlich alles gesagt wäre über Schönheit und Schmerz des Wettkampfes, gerne auch Wettbewerb.