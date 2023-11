Baden-Württemberg liegt beim Glücksatlas 2023 nur im Mittelfeld. „Diese Entwicklung ist enttäuschend, insbesondere für ein Bundesland mit einem hohen Einkommen und hoher Wertschöpfung“, heißt es in der Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen, die alljährlich unter der Leitung des Sozialökonomen Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg entsteht und am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.

„Die schwächelnden Zufriedenheiten im Südwesten stellen ein Rätsel dar“, heißt es weiter. Und mit einem durchschnittlichen verfügbaren Jahreseinkommen „von 25.500 Euro ist der Südwesten nach Bayern das zweitreichste Bundesland“.

Das Stresslevel aus der Pandemiezeit scheint geblieben zu sein. Forscher

Bayern liegt entsprechend im Glücksatlas unter den Flächenländern auf Platz 2 hinter Schleswig-Holstein, nur der Stadtstaat Hamburg schiebt sich noch dazwischen. Auf den hinteren Plätzen kommen das Saarland (15) und Mecklenburg-Vorpommern (16).

Menschen im Südwesten frustrierter als im Bundesschnitt

In Baden-Württemberg (8) bricht trotz Wohlstand und niedriger Arbeitslosigkeit auch die Einkommenszufriedenheit seit 2019 stärker ein als im gesamtdeutschen Durchschnitt. „Obwohl wir dort die höchsten Einkommen haben“, so Raffelhüschen zur „Schwäbischen Zeitung“, der von einem Gewöhnungseffekt ausgeht.

Als „sehr enttäuschend“ bewerten die Forscher auch die schlechten Werte bei der Familienzufriedenheit, die auf einem nur wenig höherem Niveau liegt als im Coronajahr 2019. „Das Stresslevel aus der Pandemiezeit scheint geblieben zu sein“, stellen die Forscher fest.

Allerdings gibt es innerhalb Baden-Württembergs Unterschiede in der Lebenszufriedenheit. Am höchsten ist die Zufriedenheit laut dem Glücksatlas in Südbaden, die niedrigsten Werte in der Studie erzielt das südliche Württemberg. „Der südbadische Raum hebt sich im Lebensglück somit vom Rest des Landes ab.“

Migrantische Milieus in Baden-Württemberg als Erklärung

Als mögliche Ursachen, warum das Ergebnis insgesamt trotzdem mäßig ausfällt, sehen die Forscher eine allgemein niedrige Zuversicht in der Region, hohe Energiepreise, Inflation und die Sorge vor dem Verlust des Wohlstandes. Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl sinkt, womöglich, weil sich im Südwesten eine Vielzahl migrantischer Communitys gebildet hätten. Baden-Württemberg hat inzwischen nach Hessen den zweithöchsten Anteil ausländischer Bevölkerung.

Bundesweit gesehen, verbessert sich die Lebenszufriedenheit der Deutschen nur langsam und liegt deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Dabei erholen sich die Ostdeutschen Länder etwas besser, weshalb der Abstand zwischen West und Ost im Glücksempfinden schrumpft.