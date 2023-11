Brüderpaar vereint: Adler Mannheim holen Magnus Eisenmenger

Die Adler Mannheim haben auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle in der Offensive reagiert und Magnus Eisenmenger verpflichtet. Der Angreifer unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte. Der 23-Jährige ist der Bruder von Nationalspieler Maximilian Eisenmenger, der vor dieser Saison zu den Adlern wechselte, und aktuell beim Deutschland Cup im Einsatz ist.

Momentan stehen den Mannheimern Ryan MacInnis, Jordan Szwarz, Stefan Loibl und Kris Bennett nicht zur Verfügung. „Trotz seines noch jungen Alters hat Magnus bereits in einigen Ligen auf unterschiedlichem Niveau gespielt. Er weiß, was es bedeutet, hart zu arbeiten und an seine Grenzen zu gehen. Zudem ist er technisch versiert und läuferisch gut ausgebildet“, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Magnus Eisenmenger spielte zuletzt für AIK Stockholm in der zweiten schwedischen Liga. In sechs Spielen für den Hauptstadt-Club erzielte er ein Tor.