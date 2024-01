Brüderduo will Dutzende Tablets und Handys schmuggeln

Ein Brüderduo hat bei seiner Einreise aus der Schweiz nach Deutschland zahlreiche Elektrogeräte im Kofferraum seines Wagens schmuggeln wollen. Zöllner entdeckten bei einer Routinekontrolle am Grenzübergang Konstanz 47 neue Tablets und 44 neue Handys in dem Auto, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Insgesamt hatten die Waren einen Wert von 120.000 Euro. Die 19 und 30 Jahre alten Männer hatten erst angegeben, Bekannte besucht zu haben und auf dem Rückweg nach Bielefeld zu sein. Nach der Kontrolle bereits Mitte Januar beschuldigten sie sich gegenseitig, für den Schmuggel verantwortlich zu sein. Gegen sie wurden Steuerstrafverfahren wegen Nichtanmeldens der Elektroartikel eingeleitet. Es werden Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 23.000 Euro fällig.