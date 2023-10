Brennender Laster auf A5 bei Karlsruhe: Unfälle am Stauende

Auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe hat am Mittwoch ein Lastwagen eines 52-Jährigen gebrannt ‐ dabei entstand ein Schaden von etwa einer halben Million Euro. Durch den Stau kam es zu zwei weiteren Lastwagen-Unfällen mit einem Schwerverletzten, wie die Polizei berichtete.

Der 52-jährige Lasterfahrer fuhr zunächst nahe der Baustelle am Autobahndreieck Karlsruhe gegen einen Fahrbahnteiler. Zunächst hieß es, das Fahrzeug sei gegen eine Leitplanke gefahren. Der Laster fing anschließend Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Unfallursache war vorerst unklar. Die A8 war in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt, die A5 kurzzeitig in beide Richtungen. Den Angaben nach bildeten sich dadurch lange Staus.

Am Stauende auf der A5 bei Weingarten (Kreis Karlsruhe) fuhr kurz darauf ein weiterer Lastwagen auf einen Sattelzug auf. Der 42-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro.

Kurz darauf kollidierte auch an diesem Stauende ein 40 Jahre alter Lasterfahrer mit einem vor ihm fahrenden Lkw. Den Angaben nach wurde der 40-Jährige dabei leicht verletzt. Auch hier entstand ein sechsstelliger Schaden.