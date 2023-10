Brennender Laster auf A5 bei Karlsruhe: Sperrungen

Auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe brennt ein Lastwagen. Dadurch bilden sich derzeit lange Staus auf der A5 und der A8, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Die Feuerwehr sei noch vor Ort und lösche den Brand.

Ersten Erkenntnissen nach war der Fahrer des Lasters nahe der Baustelle am Autobahndreieck Karlsruhe in eine Leitplanke gefahren ‐ daraufhin fing das Fahrzeug Feuer. Verletzt wurde niemand, wie es hieß. Die A5 wurde in beide Fahrtrichtungen, die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt.