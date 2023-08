Feuerwehreinsatz

Brennende Scheune auf Pferdehof in Wendlingen am Neckar

Wendlingen

Feuerwehrleute löschen an einem Brand in einer Scheune auf einem Pferdehof. (Foto: Kef/SDMG/dpa )

Eine Scheune auf einem Pferdehof in Wendlingen am Neckar im Landkreis Esslingen ist vollständig abgebrannt. Bei dem Vollbrand am Sonntagabend kamen keine Menschen oder Tiere zu Schaden, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 14.08.2023