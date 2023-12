Kreis Karlsruhe

Brennende Heizdecke: Acht Menschen verletzt

Weingarten

Beim Löschen eines brennenden Sofas in einer Dachgeschoss-Wohnung sind am Mittwochmorgen in Weingarten (Kreis Karlsruhe) acht Menschen durch Rauchgase verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Heizdecke durch einen technischen Defekt in Flammen aufgegangen, das Feuer hatte auf das Sofa übergegriffen.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 17:50 Von: Deutsche Presse-Agentur