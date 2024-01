Brems- und Gaspedal verwechselt: Frau fährt zwei Kinder an

Zwei Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren sind im Bodenseekreis von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Eine 89 Jahre alte Frau habe in Uhldingen-Mühlhofen am Samstag vermutlich Brems- und Gaspedal verwechselt, als die Kinder am Fußgängerüberweg die Straße wechseln wollten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden Verletzten wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Gegen die Rentnerin wurde den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und ein Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.