Brände

Brandstiftung an Grundschule - Hunderttausende Euro Schaden

Teningen / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild )

Ein vermutlich absichtlich gelegtes Feuer an einer Grundschule in Teningen nördlich von Freiburg hat einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Das Feuer an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule war am Sonntag kurz nach Mitternacht entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 26.11.2023, 08:11 Von: Deutsche Presse-Agentur