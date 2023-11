Brandserie bei Ludwigsburg: Haftbefehl gegen Tatverdächtige

Nach mutmaßlich mehreren vorsätzlich gelegten Bränden im Landkreis Ludwigsburg ist gegen eine Tatverdächtige Haftbefehl erlassen worden. Die 52 Jahre alte Frau soll für vier Feuer verantwortlich sein, die im Zeitraum seit April 2023 in Pleidelsheim, Großbottwar und Marbach am Neckar einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht haben. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch mitteilten, wird in über 20 Fällen von Brandstiftung ermittelt. Unter anderem brannten Gartenhäuser, Weinberghütten und Brennholzstapel ab.

Die mutmaßliche Brandstifterin soll den Angaben zufolge bereits wegen ähnlichen Taten von einem Gericht verurteilt worden sein. Die 52-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Brandstiftung in Vollzug setzte.