Brand von Auto und Werkstatt: Zwei Verletzte

Bei einem Brand in einem Innenhof in Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) sind zwei Hausbewohner verletzt worden. Sie kamen am Sonntag mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten ein Auto und eine Werkstatt bereits in Flammen gestanden, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass sich das Feuer auf weitere Gebäude ausbreitete. Die Brandursache blieb zunächst unklar und die Ermittlungen dauerten an. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch das Feuer ein Schaden von rund 18.000 Euro.