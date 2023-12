Ein Brand in einem Wohnhaus hat einen Schaden von rund 800.000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, brannten am Mittwochabend aus zunächst unbekannter Ursache im Alb-Donau-Kreis in einem Doppelhaus eine Hälfte vollständig und eine Hälfte teilweise ab. Die Bewohner des Hauses in Dietenheim bemerkten das Feuer und konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Die Polizei ermittelt.