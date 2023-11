Brand in Werkstatthalle: Ein Mitarbeiter im Krankenhaus

Ortenaukreis

Brand in Werkstatthalle: Ein Mitarbeiter im Krankenhaus

Kehl / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

In einer Werkstatthalle in Kehl (Ortenaukreis) ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Mitarbeiter vermutlich Rauch eingeatmet und sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 17:06 Von: Deutsche Presse-Agentur