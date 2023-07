Konstanz

Brand in Tiefgarage: Mehrere Gebäude evakuiert

Konstanz / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage in Konstanz sind am Samstag drei Gebäude evakuiert worden. Nach ersten Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Veröffentlicht: 22.07.2023, 14:01 Von: Deutsche Presse-Agentur