Brand in Produktionshalle in Heidelberg: Fünf Verletzte

Brände

Brand in Produktionshalle in Heidelberg: Fünf Verletzte

Heidelberg / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Bei einem Brand in einer Produktionshalle in Heidelberg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Lüfter in der Halle eines Automobilzulieferers habe am Montagmorgen aus...