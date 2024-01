Brand in Lagerhalle von Baustoffunternehmen

Villingen-Schwenningen

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Eine Lagerhalle eines Baustoffunternehmens in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Freitagmorgen in Brand geraten. Umliegende Firmen und angrenzende Bewohner des Gewerbegebiets im Osten des Stadtteils Schwenningen wurden vorsorglich gebeten, ihre Fenster und Türen zu schließen, wie die Polizei mitteilte.