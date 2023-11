Ortenaukreis

Brand in Kehler Sportheim: Gebäude einsturzgefährdet

Kehl / Lesedauer: 1 min

Nach einem Brand in einem Sportheim in Kehl (Ortenaukreis) ist das Gebäude einsturzgefährdet. Das Feuer am frühen Montagmorgen soll von Weitem sichtbar gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 12:46 Von: Deutsche Presse-Agentur