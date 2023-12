Brand in Industriegebiet: Etwa 400.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Industriegebiet in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist laut Polizei ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstanden. Zehn Quads und ein Lieferwagen seien am Mittwochabend in Brand geraten, teilten die Beamten mit. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden, wie es hieß. Neben den Fahrzeugen sei auch ein Gebäudeteil leicht beschädigt worden. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus. Die Beamten baten um Hinweise von Zeugen.