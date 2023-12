Brand in Heizkraftwerk: Schaden im sechsstelligen Bereich

Brände

Brand in Heizkraftwerk: Schaden im sechsstelligen Bereich

Schwäbisch Hall / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein Brand in einem Heizkraftwerk in Schwäbisch Hall hat für einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen sei es am frühen Freitagmorgen im Lüftungskanal zu einer Verpuffung gekommen, wodurch ein Brand entstand.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 08:40 Von: Deutsche Presse-Agentur