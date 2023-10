Brand in Flüchtlingsunterkunft: Technischer Defekt vermutet

Der Brand in einer Offenburger Flüchtlingsunterkunft ist vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. „Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor“, wie das Landratsamt Ortenaukreis und die Polizei am Montag in Offenburg gemeinsam mitteilten. Sie bestätigten damit eine erste Einschätzung der Polizei vom Wochenende.

Einer der beiden großen Containerblöcke brannte nach früheren Angaben des Landratsamtes in der Nacht zum Samstag komplett aus und ist nicht mehr bewohnbar. Der zweite Block der Anlage sei zwar von den Flammen verschont worden, könne aber wegen des Rauchs zunächst nicht wieder bezogen werden. Ein Bewohner wurde leicht verletzt ‐ er habe das Krankenhaus aber inzwischen verlassen, hieß es in der Mitteilung des Landratsamts und der Polizei.

Wie das Regierungspräsidium Freiburg berichtete, wurden 180 evakuierte Menschen aus Offenburg in der Freiburger Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) untergebracht. Dazu wurde eine Notunterkunft in einer Sporthalle auf dem Gelände der LEA geöffnet, wie eine Sprecherin berichtete. Die Flüchtlinge aus Offenburg könnten zunächst bis Mittwoch in Freiburg bleiben.