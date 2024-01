Brand in Ferienwohnung - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Brände

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein Feuer hat in Friedrichshafen (Bodenseekreis) nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Der Brand brach am Samstag im Dachstuhl einer Ferienwohnung aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.