Feuerwehreinsatz

Brand in Autohaus: Schaden im sechsstelligen Bereich

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Bei einem Brand in einem Karlsruher Autohaus am Montagabend ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 05:23 Von: Deutsche Presse-Agentur