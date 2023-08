Brand im Elsass: Sicherheitsprüfung nicht durchlaufen

Die Ferienunterkunft im Elsass, in der bei einem Brand elf Menschen gestorben sind, hatte eine verpflichtende Sicherheitsprüfung nicht durchlaufen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Colmar der Deutschen Presse–Agentur am Donnerstag. Ob die Herberge den Vorschriften entsprach oder nicht, wisse man noch nicht. Französischen Behördenangaben zufolge sind Einrichtungen, die Gäste empfangen, selbst dafür verantwortlich, Sicherheitsregeln einzuhalten. Dies werde durch verschiedene Kontrollen überprüft.

Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr hatte es in der Ferienunterkunft in Wintzenheim etwa 50 Kilometer von Freiburg entfernt ein Feuer gegeben. Zu dem Zeitpunkt hielten sich zwei Gruppen mit behinderten Menschen in dem Haus auf. 17 Menschen konnten sich retten. Die meisten von ihnen hatten sich im Erdgeschoss aufgehalten. Elf Menschen starben, eine Person wurde verletzt.