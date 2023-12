Brand eines Einfamilienhauses: 300.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Zaisenhausen (Kreis Karlsruhe) ist ein geschätzter Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein Hausbewohner wurde wegen einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt, wie die Feuerwehr noch am Sonntag mitteilte. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte am Sonntagnachmittag hätten die Flammen aus mehreren Fenstern des Wohnhauses geschlagen. Das Wohnhaus war zunächst bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, so die Polizei.