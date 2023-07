Landkreis Heilbronn

Brand bei Elektrofahrzeug–Händler: Millionenschaden

Lauffen am Neckar/Heilbronn / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand in Lauffen am Neckar. (Foto: Schulz/SDMG/dpa )

Ein Brand bei einem Händler von Elektrofahrzeugen hat am Samstagabend in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) einen Schaden von geschätzt rund zwei Millionen Euro verursacht. Die Feuerwehr war mit 160 Kräften und 45 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 23.07.2023, 10:01 Von: Deutsche Presse-Agentur