Brand bei Autoverwerter in Wehr: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand auf dem Platz eines Autoverwerters in Wehr (Landkreis Waldshut) ist ein geschätzter Schaden von 100.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Mittwochabend aus bisher unbekannter Ursache unter einem Schleppdach ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Unter dem frei zugänglichen Dach hätten sich nach bisherigem Kenntnisstand Geräte wie etwa Gabelstapler befunden. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer am Abend unter Kontrolle, wie der Sprecher sagte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.