Brand auf Industriegelände: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand auf der Anlage eines Holzbauunternehmens ist in Esslingen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entzündete sich am Mittag aus zunächst unbekannter Ursache ein Haufen aus vor allem Altmetall sowie Kunststoffschrott. Das Feuer griff den Angaben zufolge auf die Fassade einer Montagehalle und einem Anbau über. Die Feuerwehr, die mit 20 Fahrzeugen angerückt war, verhinderte, dass sich der Brand auf das Gebäudeinnere ausbreitete. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.