Feuerwehr-Großeinsatz

Brand auf Firmengelände in Meßkirch

Meßkirch / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Der Brand eines Firmengebäudes in Meßkirch im Landkreis Sigmaringen hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr nach sich gezogen. „Die Freiwillige Feuerwehr ist landkreisübergreifend mit rund 300 Einsatzkräften und über 100 Fahrzeugen noch bis in die Nacht hinein an der Brandstelle eingesetzt“, teilte die Polizei in Ravensburg am Montagabend mit.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 18:42 Von: Deutsche Presse-Agentur