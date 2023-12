Brand auf Aussiedlerhof: 150.000 Euro geschätzter Schaden

Bei einem Brand auf einem Aussiedlerhof in Münstertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro entstanden. Ein Bewohner des Hauses wurde am Donnerstag mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen ging ein Gasofen bei Heizungsarbeiten in Flammen auf. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und verhinderte einen größeren Schaden am Gebäude.