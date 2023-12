Brand an zwei Häusern: Drei Menschen im Krankenhaus

Nach einem Brand an zwei Mehrfamilienhäusern in der Mannheimer Innenstadt sind am Dienstag drei Menschen in eine Klinik gebracht worden. Dort werde untersucht, ob sie eine Kohlenmonoxidvergiftung haben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Das Feuer ist gelöscht worden.

An den fünfgeschossigen Häusern habe es Dachdecker-Arbeiten gegeben. Ein Dachdecker habe am frühen Abend eine Rauchentwicklung aus einer Dehnfuge bemerkt und die Feuerwehr darüber informiert, teilte diese mit. Eine Dehnfuge befindet sich zum Beispiel zwischen zwei angrenzenden Gebäuden, in ihr befindet sich Isolationsmaterial.

Der Brand habe sich auf mehrere Stockwerke ausgebreitet. Mehrere Wohnungen wurden geräumt, wie es weiter hieß. Der Rettungsdienst habe die drei Personen versorgt, die danach in Kliniken gebracht wurden. Die Wohnungen seien noch bewohnbar, sagte der Sprecher.