Brand: 28-Jähriger harrt bis Rettung auf Balkon aus

Ein 28-Jähriger hat an Heiligabend während eines Brandes in seiner Wohnung in Offenburg auf dem Balkon ausgeharrt und auf die Feuerwehr gewartet. Der Mann sei anschließend von den Einsatzkräften mit einer sogenannten Fluchthaube über das Treppenhaus ins Freie gebracht worden, berichtete die Feuerwehr. Zum Schaden und zur Ursache konnte ein Polizeisprecher am Montag zunächst nichts sagen. Der 28-Jährige kam am Sonntagabend mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.