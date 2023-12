Autozulieferer

Bosch will bei Antriebssparte bis zu 1500 Stellen abbauen

Gerlingen / Lesedauer: 1 min

Firmenlogo von BOSCH, aufgenommen am Pressetag bei der Auto- und Verkehrsmesse IAA. (Foto: Uwe Lein/dpa/Symbolbild )

Der Autozulieferer Bosch erwägt einen größeren Abbau von Stellen in der Antriebssparte. An den Standorten Feuerbach und Schwieberdingen in Baden-Württemberg sehe das Unternehmen einen Anpassungsbedarf von bis zu 1500 Personalkapazitäten in den Bereichen Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb, teilte eine Sprecherin am Montag mit.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 09:34 Von: Deutsche Presse-Agentur