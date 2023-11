Gerichtsprozess

Boris Becker setzt sich mit Unterlassungsklage durch

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Boris Becker, ehemaliger deutscher Tennisspieler, spricht. (Foto: Matthias Balk/dpa )

Ex-Tennisstar Boris Becker (56) hat sich mit seiner Unterlassungsklage gegen TV-Komiker Oliver Pocher in zweiter Instanz durchgesetzt. Pocher sei es nun untersagt, strittige Bildsequenzen eines Fernsehbeitrags weiter zu verbreiten, urteilte die Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe am Dienstag in Freiburg.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 00:47 Von: Deutsche Presse-Agentur