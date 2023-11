Wasserversorgung

Bodenseewasser-Umlage könnte sich bis 2041 verdreifachen

Leinfelden-Echterdingen / Lesedauer: 1 min

Wasser ist im Reinwasserbecken des Zweckverbands Bodensee-Wasserversorgung (BWV) gespeichert. (Foto: Felix Kästle/dpa )

Der Preis für Wasser aus dem Bodensee soll in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die Bodensee-Wasserversorgung will die durchschnittliche Umlage für 2024 um rund acht Prozent auf 88 Cent je Kubikmeter Wasser ‐ also 1000 Liter ‐ erhöhen, wie sie am Dienstag nach der Verbandsversammlung in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bekanntgab.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 15:07 Von: Deutsche Presse-Agentur