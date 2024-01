Bochum will zeigen, „dass wir dazugelernt haben“

Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum sieht seine Mannschaft vor dem Bundesliga-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen verbessert. „Wir wollen beweisen, dass wir dazugelernt haben“, sagte der 55-Jährige am Freitag vor der Partie gegen den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Das Hinspiel hatte der VfL am ersten Spieltag in Stuttgart 0:5 verloren. „Wir haben dort einen Ansatz gewählt, den ich heute nicht mehr wählen würde“, sagte Letsch.

Der VfB steht aus seiner Sicht zurecht so weit oben in der Tabelle. „Sie haben sich ein Selbstverständnis und großes Selbstvertrauen erarbeitet“, sagte Letsch, erklärte aber auch: „Wir wissen schon, dass es für keinen Gegner der Bundesliga angenehm ist, nach Bochum zu kommen.“ Der VfL ist seit Ende September im eigenen Stadion ungeschlagen.