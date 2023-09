Blutostern und Bauernjörg: Wie sich die Region an den Bauernkrieg erinnert

Es geht um ein Massaker, um einen Wendepunkt des Bauernkriegs im Jahr 1525, in den Annalen als Blut-Ostern zu Weinsberg vermerkt. Die Kleinstadt liegt im Hügelland östlich des Heilbronner Neckartals. Der schwäbische Dichter Justinus Kerner lebte ab 1819 dort. Ein guter Trollinger wächst auf umliegenden Hängen. Bekannt ist Weinsberg aber vor allem wegen seiner Burg, auch Weibertreu genannt. Nach einer mittelalterlichen Belagerung war nämlich den Frauen der Besatzung erlaubt worden, so viel aus der Burg mitzunehmen, was sie tragen konnten. Die treuen Seelen schleppten daraufhin ihre Männer davon. Diese wären sonst dem Tod geweiht gewesen.

Eine schöne Geschichte. Tatsächlich hat Weinsberg jedoch nur ein wirklich historisch relevanten Ereignis erlebt: das besagte Blut-Ostern 1525. Was wissen aber Einheimische darüber? Eine kleine Umfrage unter Müttern an einem Kindergarten, unter Kunden einer Bäckerei und unter Passanten ergibt regelmäßig den Ausspruch: „Davon weiß ich nichts“ oder auch „nie gehört“.

Eine bittere Enttäuschung

Zumindest für Menschen mit historischem Bewusstsein dürfte dies eine bittere Enttäuschung sein. Der von 1524 bis 1526 andauernde Bauernkrieg hat nämlich einen ganz besonderen Stellenwert: der erste großflächige Aufstand in damaligen deutschen Landen, vom Elsass bis hinauf nach Sachsen und hinunter nach Tirol, mit Schwerpunkten in schwäbischen und fränkischen Landstrichen.

Der Bauernkrieg ist Teil der mitteleuropäischen Freiheitsgeschichte, eine Revolte gegen das Feudalsystem mit Fürsten und hoher Geistlichkeit an der Spitze, ein Kampf des „kleinen Mannes“ um Teilhabe an Land sowie Herrschaft. Aber schön wäre eben, wenn sich dies im Bewusstsein breiterer Bevölkerungsschichten niederschlagen würde. So ähnlich müssen jüngst Überlegungen eines Abgeordneten-Trios aus dem Landtag in Stuttgart gewesen sein: Raimund Haser, August Schuler und Thomas Dörflinger, alle CDU. Sie wollen eine gut sichtbare „dauerhafte Erinnerung an den Bauernkrieg“. Eine Forderung, die mit der geplanten Großen Landesausstellung zu diesem Thema zusammenhängt.

Historische Anfänge des Aufstands

Sie soll im Herbst nächsten Jahres im Gedanken an die 500 Jahre zurückliegenden Ereignisse starten. Ein Standort ist das Stuttgarter Alte Schloss, ein zweiter das Barock-Kloster der oberschwäbischen Stadt Bad Schussenried, wo man sich geografisch näher an den historischen Anfängen des Aufstandes befindet. Hinzu kommt noch eine mobile Variante, die an verschiedenen Schauplätze des Bauernkriegs Station machen soll.

Zuständig für die Ausstellung zeichnet das Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. „Ziel der aktuellen Projekte ist es, den Bauernkrieg wieder vermehrt im öffentlichen Bewusstsein zu verankern“, meint Heike Scholz, Leiterin der Abteilung Kommunikation und Kulturvermittlung.

Nur ein Strohfeuer?

Trotz solcher Bemühungen befürchten die drei Abgeordneten, dass die Landesausstellung kaum mehr als ein Strohfeuer in der öffentlichen Wahrnehmung sein könnte. Haser betont, dies würde der Bedeutung des Bauernkriegs nicht gerecht. Er meint unter anderem, dass „die vielen kleinen und sehenswerten Museen, die Freilichtmuseen, die Heimatmuseen, sich angesichts der Landesausstellung auf die Suche nach ihrer Geschichte machen und sie entsprechend präsentieren sollen. Das fände ich gut, weil das dann auch bleibt.“

Dies mag sein. Aber würde ein solches Engagement bei einer größeren Menge von Leuten ankommen? Eine gute Frage, wie das Beispiel Weinsberg zeigt. Im Erdgeschoss des örtlichen Rathauses existiert ein ganzer Raum im Gedenken an Blut-Ostern 1525. Nur selten würde ihn aber jemand betreten, heißt es. Dabei haben die Ereignisse alles, was man für ein Drama abseits dröger Geschichtserzählungen braucht.

Ein schimpflicher Tod für den Grafen

Was ist geschehen? Der bei den Bauern wegen Zwangsmaßnahmen verhasste Ludwig Graf von Helfenstein saß mit rund 60 Mannen in Burg und Stadt Weinsberg. Am 17. April, dem Ostermontag, stürmte ein Heer von Aufständischen die Mauern von beidem. Der Graf, immerhin Schwiegersohn von Kaiser Maximilian I., verschanzte sich mit Getreuen im Turm der Johanneskirche. Schließlich gab er auf. Die Bauern führten ihn und ein Dutzend weiterer Adeligen vors Untere Tor. Sie jagten die Gefangenen durch die Spieße, eine Hinrichtungsart der Landsknechte. Dabei bildeten Spießträger eine Gasse. Beim Durchlaufen wurde der Deliquent erstochen. Für Adelige ein extrem schimpflicher Tod.

Die Frau des Grafen soll mit ihrem kleinen Sohn ins nahe Heilbronn gebracht worden sein ‐ auf einem Mistwagen. Eine Erzählung, durch welche die Wut in Adelskreise zusätzlich angefacht wurde. Dort sah man seine herrschende Stellung nun als äußerst bedroht an. Wo vielleicht eine anfängliche Sympathie für die bäuerlichen Anliegen geherrscht hatte, kippte die Stimmung.

Martin Luther wendet sich gegen die aufständischen Bauern

So witterte Zeitgenosse Martin Luther Anarchie im Gegensatz zu einer gottgewollten Ordnung. Der protestantische Reformator verfasst daraufhin seine Schrift „Wider die mörderischen Rotten der Bauern“. Darin forderte er den Adel zur kompromisslosen Härte gegen die Aufständischen auf. Dieser ließ sich nicht lange bitten. Für die Bauern ging es von nun an nur noch abwärts.

Im Südwesten des heutigen Deutschlands hatte ein durch Georg III. Truchsess von Waldburg-Zeil kommandiertes Feudalheer bereits am 14. April am Leprosenberg bei Bad Wurzach einen schlecht geführten Bauernhaufen auseinandergejagt.

Schlacht am Leprosenberg: Etwas außerhalb der Bad Wurzacher Altstadt steht das historische Leprosenhaus mitsamt einer Kapelle. Auf den anschließenden Feldern und Hügelketten standen sich am 14. April 1525 eine Bauernarmee und Truppen der feudalen Obrigkeit gegenüber. Die Bauern hatten keine Chance. Sie wurden auseinandergetrieben oder niedergemacht. (Foto: Uwe Jauß )

Adelige und ihre Söldner machten Flüchtende erbarmungslos nieder. Entscheidend für diese Region wurde aber die Schlacht von Böblingen am 12. Mai 1525, geschlagen wo sich heute unter anderem das Freibad erstreckt.

Eine Entscheidungsschlacht

Bis zu 20.000 Bauern hatten sich zum Kampf aufgestellt. Ihnen standen rund 8000 Mann der Adelsmacht gegenüber, erneut von Georg III. von Waldburg-Zeil befehligt. Seine Truppe war viel professioneller. Die Bauern verloren. Mehrere Tausend von ihnen starben, meist auch in diesem Fall auf der Flucht massakriert. Der Adel zahlte jede bäuerliche Bluttat um ein Vielfaches heim. Was seinem im Bad Waldseeer Schloss geborenen Heerführer Waldburg-Zeil den Beinamen „Bauernjörg“ einbrachte.

Waldburg-Zeil heranmarschierte. Gegen seine professionellen Truppen hatten die Bauern keine Chance. Im heutigen Südwesten Deutschlands war die Macht ihres Aufstandes damit gebrochen. (Foto: Uwe Jauß )

Mit der Böblinger Schlacht war der Aufstand im Südwesten wesentlich eingedämmt. Das am Altstadthügel etablierte Deutsche Bauernkriegsmuseum berichtet darüber ‐ bloß droht diese Einrichtung in Böblingens großflächiger Industrielandschaft unterzugehen. Das Schicksal einer modernen Entwicklung könnte man sagen.

Museumsleiterin Lea Wegner macht aber bei der Vermittlung des Bauernkriegs noch ein anderes Problem aus: dass er „nur noch optional im Lehrplan der Schulen in Baden-Württemberg verankert ist und die frühe Neuzeit insgesamt, in deren Rahmen die Bauernunruhen thematisiert werden, zunehmend weniger Raum im Unterricht einnimmt“.

Mitteleuropäische Freiheitsgeschichte

Dies entspricht zum einen den Tatsachen. Des weiteren lässt es verwundert Staunen. Denn abseits von Blutbädern ist tatsächlich etwas geschehen, das zentral für eine mitteleuropäische Freiheitsgeschichte ist. Dazu muss in die Wochen vor den Weinsberger Blutostern zurückgegangen werden. Noch lief die Revolte gar nicht so schlecht. Teile der Obrigkeit zeigten sich so überrascht wie eingeschüchtert. Worauf sich im März Abgesandte von Bauerngruppen in der heute zu Bayern gehörenden schwäbischen Stadt Memmingen trafen. Was sie beschlossen, ist als „Zwölf Artikel der Bauernschaft“ bekannt, in Mitteleuropa die ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten.

Zwölf Artikel der Bauernschaft. Im Haus der Memminger Kramerzunft hat eine Bauernversammlung im März 1525 zwölf Artikel beschlossen, die Menschen- und Freiheitsrechte einforderten. Versammlungsraum war die Zunftstube. Heutzutage befinden sich im Erdgeschoss Einzelhandelsbetriebe, die oberen Stockwerke nutzt die Kreishandwerkerschaft. (Foto: Stadt Memmingen )

Memmingen schmückt sich inzwischen offensiv damit. So stehen dort an der Autobahn Schilder, die auf die „Stadt der Freiheitsrechte“ hinweisen. Wer aber historisch eher unbewandert ist, steht beim Lesen vor einem Rätsel. Welche Freiheitsrechte? Bei gewecktem Interesse lässt sich die Frage wenigstens im gut sortierten Stadtmuseum beantworten. Vor zwei Jahren ist es auch der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bauernkriegsmuseen beigetreten. Elf Einrichtungen gehören dazu, davon in Baden-Württemberg das Böblinger Museum, eines im oberschwäbischen Baltringen, im Remstalort Beutelsbach und in Hilzingen im Hegau.

Weit verteilte Erinnerungsorte

Die geografische Verteilung der Erinnerungsorte zeigt einmal mehr: Der Bauernkrieg ist ein weites Feld, die Schauplätze sind vielfältig. Dazu gehört auch Weingarten im Schussental, wo am 17. April 1525 ein später nicht umgesetztes Abkommen zwischen Georg III. von Waldburg-Zeil und aufmarschierten Bauern geschlossen worden war. Bis zum 500sten Jahrestag 2025 will die Stadt ein Denkmal dafür installieren. Was etwa die einflussreiche Gesellschaft für Geschichte und Kultur als höchst lobenswert erwähnt. Ihr Anstoß: Weitere, noch blank dastehende Erinnerungsorte sollten sich Weingarten zum Vorbild nehmen.

Geburtsort von Georg III. Truchsess von Waldburg-Zeil. Im Schloss von Bad Waldsee wurde 1488 der spätere Anführer des Feudalheeres geboren, mit dem der Bauernaufstand im Südwesten niedergeschlagen wurde. Das heutige barocke Schloss hatte seinerzeit noch eine gotische Anmutung. Der Truchsess bekam durch sein Vorgehen gegen die Aufständischen den Beinamen Bauernjörg. (Foto: Uwe Jauß )

Übrigens überlegen auch die Stadtoberen in Weinsberg, wie in zwei Jahren publikumsträchtig den berüchtigten Blutostern gedacht werden könnte. Konkretes gibt es dazu noch nicht. Vorträge? Theaterspiele? Ortsspaziergänge? Gastronomische Angebote? Alles soll diskutiert werden. Eines hat aber das grün geführte Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst schon klar gemacht: „Landesmittel stehen für die Einrichtung und den Betrieb von Erinnerungsstätten zum Bauernkrieg, darunter auch die bestehenden Bauernkriegsmuseen, nicht zur Verfügung.“