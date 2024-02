Blutige Fehde: Ermittler äußern sich zu Gewaltserie

Kurz vor dem Abschluss des ersten großen Prozesses zur anhaltenden Gewaltserie im Raum Stuttgart wollen sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) und die Polizei zum Stand der Ermittlungen äußern. Auch Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz und der Präsident des Landeskriminalamts, Andreas Stenger, geben am Donnerstag (13.00 Uhr) einen Einblick in die Arbeit der Ermittler. Aus Sicht des LKA liegen die Schwerpunkte der Serie mit Schüssen und einem folgenschweren Handgranaten-Anschlag rund um die Landeshauptstadt. Insgesamt sind im Rahmen der Gewaltserie nach LKA-Angaben bereits deutlich mehr als 50 Menschen festgenommen worden, die meisten sitzen im Gefängnis.

Im Mittelpunkt steht die Fehde von zwei gewaltbereiten multiethnischen Gruppen, die mit ihren Auseinandersetzungen seit Mitte 2022 die Region um Stuttgart erschüttern. Höhepunkt dieser blutigen Bandenfehde war bislang der Anschlag mit einer Handgranate auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen). Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter soll am 6. März mit Urteil zu Ende gehen. Zudem läuft derzeit die Verhandlung gegen fünf Besucher der Beisetzung, die den Tatverdächtigen nach der Explosion zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt hatten. Ein weiterer Prozess gegen zwei Männer wegen Schüssen auf eine Plochinger Shisha-Bar wird am 7. März entschieden.