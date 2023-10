Bislang zwei Millionen Menschen auf Cannstatter Wasen

Rund zwei Millionen Menschen haben sich bislang nach Angaben der Veranstalter auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart vergnügt. „Vor allem die beiden Wochenenden und der erste Familientag am Mittwoch waren sehr gut besucht“, sagte Marcus Christen von der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft am Sonntag in einer „Halbzeitbilanz“ nach 10 von insgesamt 17 Volksfest-Tagen. Nicht nur habe das gute Wetter den Festwirten und Schaustellern in die Karten gespielt. Auch die Neuheiten auf dem Volksfest seien in diesem Jahr gut angenommen worden. Die neuen Fahrgeschäfte seien gut besucht, sagte in.Stuttgart-Geschäftsführer Andreas Kroll.

Auch die Schausteller, die Festwirte und die Polizei hatten sich zuvor zufrieden mit dem Rummel am Stuttgarter Neckar-Ufer gezeigt. Ein Polizeisprecher sprach trotz der jüngsten Zwischenfälle ‐ darunter eine ausgeraubte 13-Jährige und ein Messerangriff mit zwei Schwerverletzten ‐ von einem einem „normalen Verlauf“. Auch die Wirte in den acht Festzelten gaben sich zuversichtlich. „Die Woche war ganz ordentlich“, sagte Werner Klauss, der Sprecher der Festwirte. Man sei gut gerüstet für den Brücken- und den Feiertag.

Das erste Fass auf dem Wasen hatte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Freitag vergangener Woche (22. September) angestochen. Bis zum 8. Oktober geht die große Sause auf dem Wasen noch weiter. Es stehen 8 Bierzelte, das „Albdorf“, 47 Imbissbetriebe, 61 Eis- und Süßwarenstände, 123 Vergnügungsgeschäfte und 40 Marktstände bereit.