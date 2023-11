Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, der am längsten amtierende deutsche Ortsbischof, zieht Bilanz: Als Oberhirte des württembergischen Bistums setzte er sich seit dem Jahr 2000 für eine „pilgernde, zeitgenössische, lebensdienliche und schöpfungsfreundliche Kirche ein“, wie er sagt. In der Summe hat er für die württembergischen Katholiken deutlich mehr ermöglicht als verhindert, analysieren Beobachter. Jetzt tritt er zurück: Entsprechend dem Kirchenrecht ist das Rücktrittsangebot zum 75. Geburtstag, den Fürst am 2. Dezember feiert, verpflichtend. Der Papst hat den Amtsverzicht angenommen. Für den kommenden Samstag ist bereits der Abschied geplant.

Bischof Fürst, wie sieht Ihre persönliche Bilanz nach 23 Jahren als Oberhirte der württembergischen Katholiken aus?

Die Zeit als Bischof war die längste, in der ich eine Aufgabe innehatte. Ich war vorher 14 Jahre Direktor der Akademie, zuvor war ich auch in der Seelsorge und in der Priesterausbildung tätig. Sieben Jahre habe ich in Tübingen studiert. Ich war also an keinem Ort, in keiner beruflichen Aufgabe so lange wie jetzt hier als Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Das ist fast ein Drittel meines Lebens. Ich blicke auf eine mich sehr fordernde Zeit zurück: Jahre, in denen sich die Zeiten sehr, sehr verändert haben. Das war kein evolutiver Prozess, in dem sich etwas entwickeln konnte. Es gab Situationen, in denen plötzlich etwas ganz Neues auftauchte, in denen sich ruckartig die Zeit veränderte.

Welche Ereignisse nennen Sie hier?

Vieles hat sich verändert: etwa in und nach der Pandemie. Oder durch den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Oder als 2010 in der Öffentlichkeit der Skandal des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche bekannt wurde. Das will ich jetzt nicht unbedingt Zeitenwende nennen. Aber es war klar eine Zäsur, nach der vieles nachher sehr anders war in der Kirche und im Blick der Gesellschaft auf die Kirche als vorher.

Waren es unterm Strich gute Zeiten für Sie?

Diese Zeit, diese 23 Jahre, habe ich trotzdem als die Zeit erlebt, die mich in meinem Leben am meisten erfüllt hat. Ich habe aber auch noch keine Zeit erlebt, in der sich so viel Dramatisches verändert hat wie in diesen 23 Jahren. Wir erleben heftige Transformationen in allen wesentlichen Dimensionen von Leben, Kultur, Gesellschaft und Kirche.

In den vergangenen Jahren ist nicht nur die Kirchenbindung deutlich zurückgegangen, sondern auch die Religiosität.

Die gravierendste Herausforderung liegt in der Erfahrung, dass der Gottesglaube für viele Menschen einfach verdunstet. Man lebt, als ob es eine jenseitige, eine Gottesdimension in unserem Leben weder geben könne noch müsse oder auch dürfe. Die Relevanz Gottes für die eigene Biografie, das eigene Zusammenleben, für das eigene Leben der Kirche und das Leben in der Gesellschaft hat schon sehr stark abgenommen.

Wie sind Sie mit dieser besonderen Zeitenwende umgegangen?

In all diesen Umbrüchen und Transformationsprozessen ging es mir immer darum, Antworten zu suchen und zu geben nach Erneuerung im Geist des Evangeliums oder durch sinnvolles Sich-einlassen auf die neuen Herausforderungen. Zugleich mussten wir aufpassen und dafür Sorge tragen, dass wir das, was uns im Zentrum unseres Glaubens, unserer christlichen Religion, unseres Kirche-Seins trägt, nicht verspielen oder gar aufgeben. In allen Veränderungs- und Erneuerungsprozessen ist es wichtig, dass wir das Wesentliche des Evangeliums und der Frohen Botschaft von Jesus Christus nicht vergessen, nicht verraten, sondern auf immer neue Weise in Worten und Taten verkündigen.

„Glaube ja, Kirche nein“ - das scheint überholt. Für viele in Deutschland gilt inzwischen wohl eher: „Glaube nein, Kirche erst recht nicht.“

Gegenwärtig gibt es mehrere Alternativen: Man kann an Gott glauben und in der Kirche bleiben. Man kann an Gott glauben und die Kirche verlassen, um keine Kirchensteuer zahlen zu müssen. Man kann an Gott glauben, sich aber nicht mit der real existierenden Kirche identifizieren und deshalb austreten. Und man kann in der Kirche sein und vielleicht trotzdem in ihr relativ gottlos leben.

Warum ist der Glaube für Sie wichtig?

Was sich in diesem Jesus von Nazareth ereignet hat, seine heilende Botschaft für den Menschen, hatte es bis zu jener Zeit nicht gegeben. Jesus hat den Menschen in seiner Würde ganz neu ernst genommen. Der Sohn Gottes ist gekommen, um den Menschen in ihren unheilen Situationen zu helfen und beizustehen. Er ist gekommen, um Menschen, die aus der Gesellschaft ausgestoßen waren, wieder hereinzuholen in die Gemeinschaft und gesellschaftsfähig zu machen. Er ist gekommen, um Kranke zu heilen, Fremde und Menschen auf der Flucht nicht abzulehnen, sondern anzunehmen. Er hat Menschen vor aller sozialen persönlichen Leistung und vor aller Befolgung von moralischen Vorschriften respektiert, gewürdigt, angenommen und stark gemacht.

Und warum braucht es dann die Kirche?

Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen soll auf die höchste und einmaligste letzte Wirklichkeit zeichenhaft hinweisen, die es für Menschen gibt: die Gotteswirklichkeit. Du Mensch, wer Du auch bist - Du bist angenommen und geliebt! Diese Botschaft hat einen unendlichen Wert. Denn viele Leute erleben sich heute nicht angenommen und erleben viele unheilvolle Situationen, Traumatisierungen, Stigmatisierungen und werden Opfer von Missverstanden-Werden, Gewalt und Hass. Als Christ getauft zu sein, heißt, in diesen heilsamen Lebensraum der Frohen Botschaft für den Menschen hineingenommen zu sein. Eltern, die ihr Kind taufen und damit in die Kirche aufnehmen lassen, stellen es in den großen Horizont der Liebe Gottes.

Die beiden großen Kirchen werden durch den Skandal sexuellen Missbrauchs erschüttert. Wie gehen Sie mit diesem Skandal um?

Schon in den ersten Monaten im Amt wurde ich als Bischof mit Missbrauchsfällen konfrontiert. Dass solche Verbrechen in unserer Kirche geschehen, hätte ich mir nie vorstellen können. Ich habe auch vorher von sexuellem Missbrauch, von sexualisierter Gewalt insbesondere durch Kleriker an Kindern und Jugendlichen in der Kirche nichts geahnt. Jeder Fall erfüllt mich jedes Mal mit größter Betroffenheit, mit Entsetzen und auch mit Scham, dass das geschehen ist. Ich schäme mich dafür, wie Verantwortliche in unserer Kirche damit umgegangen sind, wie defizitär ihr Handeln war, wie naiv oder auch absichtsvoll.

Sie selber haben als einer der ersten deutschen Bischöfe reagiert.

Die Kommission für sexuellen Missbrauch in unserem Bistum ist schon seit Anfang 2003 tätig und in dieser Form einzigartig. In dieser Art gibt es bis heute keine vergleichbare Kommission in anderen Diözesen. Es gibt jetzt Aufarbeitungskommissionen, die nicht akute Fälle behandeln, sondern das, was bisher war und geschehen ist, aufarbeiten. Sie sagen, wer war verantwortlich, wie sah die Machtstruktur aus, ist vertuscht worden? Zudem hat unser Betroffenenbeirat - dort beobachten sieben von sexuellem Missbrauch Betroffene in großer Unabhängigkeit kritisch, wie aufgearbeitet wird - 2002 seine Arbeit aufgenommen.

Als einer der ersten Bischöfe haben Sie sich auch dafür eingesetzt, die Diakonninenweihe für Frauen zu ermöglichen. Warum haben Sie dies nicht umgesetzt, warum werden immer noch keine Frauen geweiht?

Die sakramentale Weihe von Frauen zu Diakoninnen muss aus weltkirchlicher Ebene entschieden werden. Eine Diözese allein hat nicht das Recht dazu. Sie würde sich aus der weltkirchlichen Gemeinschaft herauslösen.

Sind Sie mit Ihrer Position alleine?

Meine oft öffentlich vorgetragene Position und ihre Begründung hat meiner Ansicht nach dazu geführt, dass es in der Bischofskonferenz inzwischen viele gibt, die sich die Weihe von Frauen zu Diakoninnen vorstellen können.

Und in der Weltkirche?

Auch die weltweite Synode hat die Diakonin auf dem Schirm. Es gibt Anzeichen, dass wohl die Hälfte der Ortskirchen in der ganzen Welt sich Frauen als Diakoninnen vorstellen können.

Also eine Diakonin als eigenes Amt?

Ja, als eigenes Amt. Verheiratete oder alleinstehende Diakoninnen, so wie wir verheiratete oder alleinstehende ständige Diakone haben. Dieses Amt wäre aber keine Durchgangsstation zur Priesterweihe.

Sehen Sie denn da tatsächlich eine Chance, dass wir beide das noch erleben?

Es kommt wohl darauf an, wie sich Papst Franziskus zu dieser Frage verhält.

Wird der Papst die Diakoninnenweihe zulassen?

Wenn es im weltweiten Synodalen Weg Mehrheiten gäbe, denke ich, dass er diesen Schritt zulassen würde: vielleicht durch einen kirchlichen Rechtsakt für bestimmte Regionen in der Weltkirche.

Sie gelten als „grüner Bischof“. Was treibt Sie an?

Der Klimawandel ist in unserer Gesellschaft als dramatisches Problem erkannt. Nicht nur der Klimawandel hat bedrohliche Ausmaße angenommen, sondern auch der Verlust der Artenvielfalt und die Vermüllung der Meere. Die aus dem Klimawandel entstehenden Fluchtbewegungen, Hunger und Wasserverknappung entwickeln sich so dramatisch, dass wir dringend handeln müssen! Ich habe den Kampf gegen den Klimawandel schon seit Anfang meiner Amtszeit zu einem meiner Schwerpunkte gemacht. Bereits im Frühjahr 2002 habe ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bischofshauses installieren lassen. Als eine der letzten Aktivitäten in meiner Amtszeit haben wir eine grüne Bauordnung erlassen. Bis 2040 wollen wir mit allen kirchlichen Gebäuden in unserer Diözese klimaneutral, also CO2-emissionsfrei sein und ab heute schon alle Vorschriften der Wärmedämmung und des ökologischen Bauens einhalten.

Lassen Sie uns auf Ihre Diözese blicken. Sie sprechen von einer „Martinsdiözese“. Warum?

Vor 15 Jahren habe ich damit begonnen, unsere Martinsdiözese „Martinsland“ zu nennen, weil der Geist und das Handeln des Martin von Tours, der für mich als pastorale Leitfigur gilt, vorbildlich ist. Theologisch nenne ich das eine diakonische, eine den Menschen in ihren Sorgen, Nöten und Bedrängnissen aller Art heute dienende Kirche. Wie das geht, kann man am Leben und Handeln des heiligen Martin sehen. Bei ihm kommt sein soziales Handeln aus der ganz intensiven Gottesbeziehung. Gottes- und Nächstenliebe: Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn die Gottesliebe schwindet, weiß ich nicht, ob die Nächstenliebe so stark bleibt, wie sie sein muss in unserer wirren Zeit.