Bis zu 29 Grad in Baden-Württemberg erwartet

Viel Sonne und sehr warme Temperaturen werden in den kommenden Oktobertagen in Baden-Württemberg erwartet. Am Donnerstag sollen die Temperaturen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 22 Grad Celsius am Bodensee und 28 Grad am Rhein liegen. Am Freitag könnte nach Einschätzung eines Meteorologen des DWD vom Mittwoch ein weiterer Temperaturrekord im Südwesten erreicht werden: Entlang des südlichen Oberrheingrabens von Offenburg über Lahr nach Freiburg ist mit bis zu 29 Grad Celsius zu rechnen. Der bisherige Rekord von 28,1 Grad Celsius für die zweite Oktoberdekade wurde 2017 in Müllheim im Markgräflerland (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gemessen.

Der Ursprung der erwarteten heißen Temperaturen am Freitag liegt laut des DWD-Meteorologen im Nordatlantik: Das Tief „Simon“ bringt subtropische Luft nach Baden-Württemberg. Das warme Wetter soll jedoch nur von vorübergehender Natur sein. Während am Samstag mit Schauern und Gewittern und 20 Grad Celsius zu rechnen ist, wird ein Wetterumschwung am Sonntag mit Temperaturen bis zu 12 Grad Celsius deutlich.