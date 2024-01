Wer kann sich das noch leisten?

Teures Vergnügen: Bis zu 4500 Euro für den Führerschein

Baden-Württemberg / Lesedauer: 7 min

Bis zu 4500 Euro müssen Fahrschüler laut den jüngsten Zahlen einer ADAC Umfrage für ihre Fahrerlaubnis zahlen. Dennoch machen so viele Menschen wie noch nie einen Führerschein. (Foto: Swen Pförtner/dpa )

Trotz hoher Preise machen so viele Menschen Führerschein wie nie. Was ihn so teuer macht und weshalb fast jeder Zweite beim ersten Mal durchfällt.